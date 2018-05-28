المرور تعلن تجديد رخصة سير المركبات عبر ” أبشر ” قريبا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور إلغاء تاريخ الانتهاء في رخصة سير المركبة، حيث يتم استخراج الكارت الجديد بدون تاريخ انتهاء، وبذلك يستطيع مالك المركبة التجديد مستقبلاً عبر ” أبشر ” دون الحاجة للذهاب لقص كارت جديد ويكفي الكارت الحالي لمالك السيارة ما دامت في ملكيته.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، أن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف ملاك السيارات الراغبين في التجديد بالذهاب للحصول على رخصة من المرور عند انتهاء سريان مفعول الاستمارة المحدد بـ ٣ سنوات.