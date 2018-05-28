بالفيديو.. معمر قضى 110 سنوات من عمره داخل الحرم

نايف السالم(صدى):

حصد مقطع فيديو مصور تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب الآلاف، حيث أظهر الفيديو مُسنًّا تجاوز عمره ١٢٦ عامًا، منها ١١٠ سنوات قضاها مقيماً داخل الحرم الشريف بجوار الكعبة المشرفة.

وتضمن مقطع الفيديو المصور على أحد المعتمرين وهو يعرّف عن المعمر ” عوض معوض الحربي ” من أهل بدر، الذي قال: ” أنه يقيم منذ ١١٠ سنوات بالحرم ولم يغادره يومًا واحدًا ” .

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