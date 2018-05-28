صحيفة بريطانية تكشف توقعاتها الخاصة بالأخضر في كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة التليغراف البريطانية عن توقعاتها الخاصة بالمنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا هذا الصيف، حيث سيخوض الأخضر غمار منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من أوروغواي ومصر وروسيا، كما سيخوض اللقاء الافتتاحي مع روسيا بعد أسبوعين من الآن.

وقالت الصحيفة: الاستعدادات تبدو بعيدة عن المثالية، خاصة في ظل استبعاد مدربين منذ التأهل بصفة رسمية لكأس العالم، لتكون المرة الخامسة في تاريخ المملكة.

وأضافت : شهدت الفترة الماضية الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا بعد سلسلة من الإخفاقات الودية للمنتخب الوطني استعدادًا لمنافسات كاس العالم، وذلك بعد أن استغنى عن مدربه السابق بيرت فان مارفيك، والذي صعد بالمنتخب إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 2006.

وتابعت: أن نجم الفريق هو محمد السهلاوي نجم نادي النصر، وكان له الدور الأبرز في صعود الأخضر لكأس العالم، بعد أن أحرز 16 هدفًا في التصفيات.