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قبلت عرض مساعدته.. فسرق سيارتها واختطف طفليها

قبلت عرض مساعدته.. فسرق سيارتها واختطف طفليها
القدس (صدى):

تعرضت سيدة فلسطينية لواقعة مروعة عقب قبولها مساعدة أحد الأشخاص بركن سيارتها في مدينة رام الله الفلسطينية ، حيث قام بسرقة سيارتها وبداخلها طفليها .

وتعود تفاصيل الواقعة التي روتها السيدة لشرطة رام الله ، أنها كانت تحاول ركن مركبتها في منطقة الإرسال، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل ، وأثناء ذلك حضر شخص مجهول وعرض عليها مساعدتها، وبعد أن صعد بالمركبة بحجة أنه سيركنها لاذ بالفرار هاربًا بالمركبة، لكنه تفاجأ بوجود طفلين داخلها .

على الفور عممت الشرطة ، على كافة الدوريات العاملة في المدينة، والتي بدورها سارعت لمتابعة تحركات المركبة، الأمر الذي ساهم في ضبط المركبة وبداخلها طفلان في منطقة عين مصباح .

وأوضحت الشرطة ، أنه تم إعادت الطفلين اللذين كانا في حالة ذعر شديد، لوالدتهما، وتواصل البحث عن الشخص الذي سرق السيارة.

 


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