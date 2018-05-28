إحالة اشتباه في مخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرارًا بإحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ وذلك لتداولاتهما محل الاشتباه على أسهم عدد من شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

يأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.