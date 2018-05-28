مقترحات بإضافة مواد تحمي الشهود وحماية هوية المبلغ عن وقائع التحرش

حمود العنزي(صدى):

أعلنت عضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، عن تقديمها اقتراحات بإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المبلغ عن وقائع التحرش، وكذلك إعفاء المبلغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي.

جاء ذلك، عقب موافقة مجلس الشورى، في جلسته اليوم الاثنين، على نظام مكافحة التحرش بأغلبية 84 صوتًا، والذي وصفته ” الشعلان ” بأنه إضافة مهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة.

وقالت الشعلان في سلسلة تغريدات لها بموقع ” تويتر ” : ” المشروع يسد فراغًا تشريعيًا كبيرًا، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات والغرامة التي قد تصل إلى ٣٠٠ ألف ” .

وأضافت : ” نظرًا لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية، فلم يكن هناك متسعًا من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة اليوم وتم التصويت مباشرة. لكن الجيد أن أي تعديلات قد تتم لاحقا حسب الآلية المتبعة ” .

وتابعت : ” قدمتُ اقتراحات بإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المُبلغ عن واقعة تحرش وإعفاء المُبلّغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش وضرورة التوعية بأحكام النظام وأن يكون الابلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزاميًا ” .

واختتمت : ” مع ذلك وللحق فأي ملاحظات أو مقترحات في هذا السياق مهما كانت مهمة في نظر أصحابها، فهي لاتُشكل قيمة أمام القيمة الكبرى لصدور النظام ” .

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