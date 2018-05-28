بالصور.. الشكل المتوقع لـ ” مرسيدس GLE ” الجيل الرابع لعام 2019

متابعات(صدى):

تعكف مرسيدس حاليا على إعادة هيكلة سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV حيث كل شيء يبدأ بحرف “ G ” يمر بتغييرات جذرية.

الخطوة القادمة هي إعادة تصميم شاملة للـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم GLE، وبما أن الصور التجسسية أظهرتها مؤخرا بتمويهات خفيفة بجسد إنتاجي، فذلك لا يعني سوى أن تدشينها أمام العالم قد اقترب.

خارجية رشيقة

تبدو GLE الجيل الرابع أكثر رشاقة عن ذي قبل مع مظهر شبابي مستوحى من GLC، أما الواجهة الأمامية فهي تبدو مثل CLS بمصابيح أمامية LED متعددة الشعاع وفتحات تهوية سفلية عدوانية وخطوط قوية على غطاء المحرك، في حين أن الجوانب بها تجعدات تضيف إليها لمسة مهيبة مع أقواس عجلات أعرض من السابق.

تصميم الخلفية تغييراته محدودة ويتميز بمصابيح LED أفقية رشيقة، عادم مزدوج كبير، بالإضافة إلى ذلك فالزجاج الخلفي منحدر أكثر مما هو عليه حاليا لإضفاء لمسة رياضية على GLE الجديدة.

أما فئات AMG Line فستحصل على خارجية أكثر عدوانية تتضمنها مصدات وفتحات تهوية أكبر، عتبات جانبية وجنوط أطول.

المقصورة ونظام المعلومات الترفيهي MBUX

أظهرت الصور التجسسية أن المقود سميك وفتحات التهوية مستطيلة الشكل، الجلد يحيط بالكونسول الوسطي مع شاشتين 12.3 إنش للمعلومات والترفيه وعدادات القياسات الرقمية.

نظام تشغيل الشاشات سيكون MBUX الذي أطلقته مرسيدس مؤخرا في A-Class، والذي يستخدم معالج رسوميات إنفيديا وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وهي تقدم نظام تفاعلي باللمس والمؤثرات البصرية والتحكم الصوتي ما يمنع تشتت السائق أثناء القيادة.

المنصة وأنظمة مساعدة السائق

ستستند GLE الجديدة على المنصة المعيارية MRA المستخدمة أيضاً في E-Class ما سيضمن تقليل وزنها وانبعاثاتها مع زيادة أبعادها، حيث سيتم زيادة طول قاعدة عجلاتها ما سيحسّن مساحة تخزين الأمتعة.

ستكون إحدى أعلى السيارات تقنية حيث ستحصل على أنظمة S-Class المساعدة للسائق والمتضمنة القيادة الذاتية والركن الذاتي والمكابح الذاتية النشطة ومساعد التوجيه.

خيارات توليد الطاقة

ستقدّم الـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم مع محركات تيربو 4 و6 سلندر بترول وديزل مثل E-Class.

كما أنه مرجح تقديم مرسدس GLE بنسخة هايبرد بمحرك 6 سلندر مستقيم والذي قدمته في CLS 450 بقوة 362 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران مع نظام EQ الكهربائي والذي يولد 21 حصان و250 نيوتن.متر.

مرسيدس GLE AMG

ستطلق مرسيدس 3 موديلات AMG يتضمنها GLE 53 و 63 و 63 S، وستحصل أول فئة على محرك E 53 التيربو 3 لتر 6 سلندر مع نظام EQ قوة 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بجير أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع على جميع العجلات 4Matic+ AMG.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هنالك GLE 63 بمحرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر مأخوذ من AMG E63 بقوة 563 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران ويزيد إلى 603 حصان و850 نيوتن.متر في فئة S تندفع إلى نظام دفع رباعي 4MATIC+ عبر جير أوتوماتيكي من 9 سرعات.

المنافسون وموعد الانطلاق

بي إم دبليو X5 2019 الجديدة كليا ستكون منافسة GLE الرئيسية، هذا إلى جانب أودي Q7، جاكوار F-Pace، رنج روفر سبورت، لكزس RX، بورش كايين، فولكس فاجن طوارق، فولفو XC90.

وأخيرا، من المتوقع تدشين مرسيدس GLE الجيل الرابع 2019 الجديد كليا في أكتوبر بمعرض باريس للسيارات 2018، على أن تصل للأسواق العالمية مطلع العام الجاري.