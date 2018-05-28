بالفيديو.. الملك المؤسس يدشن تصدير أول شحنة من نفط المملكة

عادل الحربي(صدى):

نشرت الهيئة العامة للموانئ، مقطع فيديو للملك عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، أثناء تدشين تصدير أول شحنة من نفط المملكة إلى الخارج، والذي تم في شهر مايو منذ 79 عامًا.

ويظهر المقطع، قيام الملك المؤسس عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، بفتح الصمام لضخ أول شحنة نفط إلى الباخرة في عام 1939م، وذلك وسط حشد من المسؤولين والمواطنين.

كما بيَّن المقطع، صعود الملك المؤسس إلى باخرة النفط، وتوجيهه التحية إلى طاقمها، كما أوضح لقاءه بحاكم البحرين في اليوم التالي، حيث كنت يهنئه بهذا الحدث.