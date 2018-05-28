ترامب يفاقم من الشكوك حول سر اختفاء زوجته ” ميلانا “

واشنطن(صدى):

أثار اختفاء سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، منذ أكثر من 15 يومًا، عن الظهور إلى جانب زوجها الرئيس دونالد ترامب، الكثير من التساؤلات .

وفسرت الصحف الأمريكية هذا الغياب ، بأن السيدة الأولى خضعت لعملية جراحية تمت بنجاح في ” والتر ريد ماديكال سنتر ” في واشنطن، وتزامنًا مع ذلك صدر بيان عن البيت الأبيض ذكر أن ” ميلانيا ” خضعت لعملية ناجحة من أجل علاج التهاب كلوي حميد.

ومن جانبه، أثارت إجابة الرئيس الأميركي استغراب الصحفيين، بعد سؤال طرحه عليه أحدهم، عن سبب غياب زوجته أثناء استعداد ” ترامب ” للصعود على متن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية ، قائلا : ” إنها بخير وتشاهدهم في تلك اللحظة، وتوجهت الأنظار إلى حيث أشار، أي إلى الطابق الثاني من البيت الأبيض من دون أن يروا أحداً، ما أثار استغرابهم.