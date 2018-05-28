ترامب يفاقم من الشكوك حول سر اختفاء زوجته ” ميلانا “
أثار اختفاء سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، منذ أكثر من 15 يومًا، عن الظهور إلى جانب زوجها الرئيس دونالد ترامب، الكثير من التساؤلات .
وفسرت الصحف الأمريكية هذا الغياب ، بأن السيدة الأولى خضعت لعملية جراحية تمت بنجاح في ” والتر ريد ماديكال سنتر ” في واشنطن، وتزامنًا مع ذلك صدر بيان عن البيت الأبيض ذكر أن ” ميلانيا ” خضعت لعملية ناجحة من أجل علاج التهاب كلوي حميد.
ومن جانبه، أثارت إجابة الرئيس الأميركي استغراب الصحفيين، بعد سؤال طرحه عليه أحدهم، عن سبب غياب زوجته أثناء استعداد ” ترامب ” للصعود على متن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية ، قائلا : ” إنها بخير وتشاهدهم في تلك اللحظة، وتوجهت الأنظار إلى حيث أشار، أي إلى الطابق الثاني من البيت الأبيض من دون أن يروا أحداً، ما أثار استغرابهم.
الغامدي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 57 دقيقة
لعنك الله شفط فلوسنا
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1428 ] نشر منذ 49 دقيقة
ترامب يفاقم من الشكوك حول سر اختفاء زوجته ” ميلانا تري ماحنا ناقصينك ياترامب مع رمضان ومسوي قلق للعالم من يوم صرت ريس كل العالم يشتكو من تصرفاتك بوتين صار يكلم نفسه وروحني صار يشد شعره من يوم انسحبت من الاتفاق النووي وكيم ماهو عارف ويش تبغي منه بالظبط هـ هـ ه هـ ه هـ هـ