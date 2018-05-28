قصة عجوز رحلت إلى مصر لإطعام الحيوانات الضالة بعد وفاة ابنها

عادل الحربي(صدى):

تنتمي ” نورا ” صاحبة الـ60 عامًا لواحدة من كُبرى العائلات بالمملكة، حيث كانت تعيش حياة مُترفة، قبل أن تتعرض لصدمة نفسية بعد وفاة ابنها الأصغر في حادث، وتركت ممتلكاتها وأبنائها الأربعة الذين يعيشون مع زوجاتهم وأحفادها بمدينة الطائف ورحلت إلى منطقة باب الشعرية في العاصمة المصرية القاهرة.

كرست العجوز السعودية حياتها لإطعام الكلاب والقطط الضالة في مصر، أملًا في التخفيف عنها وأن يكون في ميزان حسنات فلذة كبدها.

وذكرت الأم المكلومة تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة ابنها الأصغر قبل نحو عامين وقتما كان يدرس بجامعة في المملكة، حيث تحداه شاب يمني لا يعرفه خلال قيادتهما سيارتهما على الطريق قائلة: ” راح خبط في شجرة، ومات ” .

وأوضحت السيدة العجوز: ” كان قريب ليا مرة، كان طيب مرة مرة ” ، حاولت ابنتها وأبناءها الثلاثة التخفيف عنها قليلًا، ثم أردفت الأم: “ما قدرت أعيش بنفس المدينة، كنت كل ما أمر من الطرق أتذكره ” ، لتعقد العزم على مغادرة المملكة إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا: ” لحين ما أقدر أرجع تاني ” .

تقضي السيدة الستينية رمضان للعام الثاني في موائد الرحمن خاصةً المائدة التي تنظمها إحدى الجمعيات الخيرية: ” أنا مش جاية هنا عشان آكل، أنا بدور على ناس ” ، مضيفةً أنها يمكن أن تحضر طعامها معها ولا تأخذ من وجبات المائدة ” كفاية إني أشوف الناس ” .

وأشارت العجوز إلى أن ابنتها الكبرى تمتلك مؤسسة معروفة بالمملكة، ويعمل أبنائها الثلاثة بمطارات المملكة ” ولادي بسطني وبيبعتولي فلوس ” ، وتضيف أنهم يلحون عليها للعودة إلى منزلها بالمملكة لكنها ترفض، مؤكدة أنها تعلم أنهم يألمون لذلك ولكنها لا تستطيع العودة.