بالفيديو.. موقف بطولي.. سبايدر مان من مالي ينقذ طفل في باريس

باريس(صدى):

في موقف بطولي من مهاجرًا يحمل الجنسية المالية في فرنسا، أنقذ مامودو قساما، طفلًا كان عالقًا في شرفة شقة بالطابق الرابع شمال العاصمة باريس، مساء السبت.

وتسلق الرجل أحد المباني في باريس لإنقاذ الطفل ذو الأربع أعوام، حيث أظهر مقطع فيديو عملية الإنقاذ التي تمت في أقل من دقيقة، عندما صعد مامودو من شرفة إلى أخرى، وأمسك بالطفل، في الوقت الذي كان أحد الجيران في شرفة مجاورة يحاول منع سقوط الطفل.

من جانبه، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرجل العنكبوت ” بحسب وصف الشعب الفرنسي ” في قصر الإليزيه، وقرر منحه الجنسية الفرنسية، وكذلك شكره شخصيًا ومنحه وسام الشجاعة، وكذلك وظيفة رجل إطفاء.

وقال ” قساما ” ، إنه كان يمشي في الشارع عندما رأى تجمعا للناس أمام البناية، وعندما رأى الطفل يتدلى من الشرفة، لم يفكر وقرر إنقاذه، قائلًا : ” عندما أمسكت به. تحدثت معه، وسألته: لماذا فعلت هذا؟ ولكنه لم يجبني” .