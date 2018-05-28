معهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء؛ بمرتبة أستاذ مساعد في تخصصات ” الدبلوماسية، العلوم السياسية، الإعلام، الاقتصاد، القانون ” ، لافتًا إلى إنه يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة مُعترف بها، وأن يكون التخصص في الدكتوراه امتدادًا للتخصص في البكالوريوس والماجستير، و ألا يقل التقدير العام عن ” جيد جدًا ” في جميع المراحل، و ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

وأوضح المعهد أن المستندات المطلوبة هي: صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية. (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، وصورة الهوية الوطنية، و صورة معادلة الشهادة/ الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم، بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة، و السيرة الذاتية.

ودعا المعهد من تتوفر فيه الشروط ولديه الرغبة في شغل إحدى هذه الوظائف، التقدم بطلبه وإرسال جميع أوراقه الثبوتية بصيغة (PDF)، على الرابط الإلكتروني التالي:[email protected] ، مشيرًا إلى أن آخر يوم لتلقي الطلبات هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1/12/1439هـ، وستُحدد في وقت لاحق مواعيد المقابلات الشخصية.