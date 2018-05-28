مركز 937 بالصحة يتلقى أكثر من 39 ألف إتصال ويقدم 19 ألف إستشارة طبية

محمد السعران(صدى):

قالت الصحة أن مركز (937) قدمَ (19492) إستشارة طبية خلال الأسبوع الماضي ، وبلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (39795) مكالمة .

وأضافت أن المركز تلقى خلال نفس الفترة (2283) بلاغ ، فيما تعامل مع (18) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر ، وبلغ عدد الإستفسارات (13736) إستفسار، وكان عدد طلبات الإقلاع عن التدخين (407) طلبات .

ويُقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والإستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الإستماع والإستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي .

من جانب آخر دشنت ” الصحة ” مؤخراً العيادات المتنقلة، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي مع الخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان، ومحطة الفرز، ومحطة التثقيف الصحي، والطفل السليم، والمختبر، والأشعة (السينية، الصوتية) .

وقالت “الصحة” أن العيادات المتنقلة تمثل أحد أنجح الوسائل المتبعة حديثا لمواجهة تحديات الإحتياجات الصحية وتغيراتها المستمرة، حيث تهدف إلى الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.

وأشارت أن عدد العيادات المتنقلة للمرحلة الأولى 10 عيادات متنقلة، وعدد التجمعات السكانية الطرفية المستهدفة بالمرحلة الأولى حوالي 100 تجمع سكاني.

كما تدعم العيادة شمولية تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة بتغطيتها للتجمعات السكانية الطرفية.