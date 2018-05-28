فتح باب القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس والدبلومات بجامعة ” المؤسس “
صرحت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 1439/ 1440ﻫــ، ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ 27 ﺷﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺨﺮّﻳﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكترونية “ﻋﺰﺯ” (adm.kau.edu.sa).
ومن جانبه، أوضح ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﻮﻋﺖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺳﺨﺮﺕ ﻛل ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺎﺕ بالالتحاق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ “ﻋﺰﺯ” ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكتروني ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وأضاف ” مدير الجامعة ” إن الإجراءات تتم ﺧﻼﻝ 5 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ: ﻣﻦ 13-09-1439ﻫـ ﺇﻟﻰ 27-10-1439ﻫـ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒوﻦ بالالتحاق ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ. وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ: ﻣﻦ 21-10-1439ﻫـ ﺇﻟﻰ 27-10-1439ﻫـ ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، بالإضافة إلى ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ: ﻣﻦ 27-10-1439ﻫـ ﺇﻟﻰ 03-11-1439ﻫـ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً.
ويُذكر أن ﻣﺮﺣﻠﺔ إعلان ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ تكون ﻓﻲ 04-11-1439ﻫـ، ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﻬﻠﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻪ، وكذلك ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ والتي ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻘﺎﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
وأشار ” اليوبي ” إلى أﻥ ﺑﻮﺍﺑﺔ ” ﻋﺰﺯ ” ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻤﻴﺰﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍلإلكترونية ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﺮﻉ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ “ﺣﻜﻮﻣﺔ-ﺃﻓﺮﺍﺩ”؛ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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