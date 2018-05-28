بالفيديو.. كوثر الأربش تحكي تفاصيل تهديدها بالقتل وفقدانها لابنها بتفجير مسجد العنود

عادل الحربي(صدى):

كشفت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، عن تفاصيل كثيرة من محطات صعبة في حياتها، لافتة إلى إنها تلقت تهديدات بالقتل من متطرفين شيعة وسنَّة؛ وذلك بسبب انتقادات وجهتها لنمر النمر وتنظيم ” داعش ” الإرهابي؛ حيث جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج ” من الصفر ” على قناة ” ام بي سي ” أمس الأحد.

وأوضحت ” الأربش ” أن التهديدات التي تلقتها من جانب التطرف الشيعي كانت مؤلمة بالنسبة لها؛ لكونها جاءت من جماعتها وأهلها بحسب تعبيرها، مؤكدة أن السنة متعلمون، ونسبة التطرف عندهم معروفة ومعلومة، ويتقبلون الانتقاد والرأي الآخر من السبعينيات لوجود تعددية واضحة في الرأي، غير أن الخطاب الشيعي ليس به تلك التعددية، ولذلك غير مقبول فيه الاختلاف.

وعلى جانب آخر، روت ” الأربش ” الذكريات المؤلمة لوفاة ابنها محمد في تفجير مسجد العنود عام 2015، هو وعدد من الشبان، منهم اثنان من أقاربها، وكيف عاشت الأيام التالية لوفاته، مشيرة إلى أنه عندما وقع تفجير مسجد العنود، لم تكن الجروح قد شُفيت، بعد أن سبق ووقعت تفجيرات أخرى في القديح وغيرها، وأنه وقت استهداف مسجد العنود، كان ابنها محمد أحد المتطوعين لحراسة المسجد، وفقدته شهيدًا، في التفجير مع 3 من أبناء الحي، منهم اثنان من أبناء أختها.

وبكت عضو مجلس الشورى وهي تتذكر أنه كان ملتصقًا بها، وأنه كان صعبًا عليها أن تتقبل فكرة ألا تجده معها، وأنها في اليوم التالي ذهبت لمدرسته ووقفت عند الباب وشاهدت الطلاب يخرجون من المدرسة، وحزنت لعدم خروجه معهم؛ مؤكدة أن تذهب إلى كل الأماكن التي اعتاد ابنها الذهاب إليها؛ رغبة منها في تجميع ذكرياته.

وذكرت الأربش واقعة أليمة اعتصرت قلبها من الألم والحزن؛ حين وجدت دفتر ” أوتوجراف ” من وقت دراسة ابنها الشهيد في الابتدائية، وغالبت دموعها وهي تقول إنه كتب فيه: ” كان هنا ولد اسمه محمد يحب أمه كثيرا ” .