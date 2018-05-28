بالفيديو.. فنانة مصرية: أجريت 106 عملية تجميل بوجهي

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة الشعبية أمينة ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج شيخ الحارة ، عن حقيقة خضوعها لأكثر من مائة عملية تجميل في وجهها .

وقالت أمينة بطرافة ، ” لقد أجريت 106 عملية جراحية لتجميل وجهي ” ، لتعود وتضحك وتوضح انها تمزح قائلة ، ” الوش ده متضربش فيه مسمار ” .

وأكدت أمينة أنها قامت بعملية تجميل في الشفاه وكذلك عملية تقويم ﻷسنانها قائلة ، ” هيجي عليا فترة من حياتي هكون مضطرة اعمل عمليات تجميل عشان أنا فنانة ومشهورة ” .