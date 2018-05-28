بالفيديو.. فنانة مصرية: أجريت 106 عملية تجميل بوجهي
كشفت الفنانة الشعبية أمينة ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج شيخ الحارة ، عن حقيقة خضوعها لأكثر من مائة عملية تجميل في وجهها .
وقالت أمينة بطرافة ، ” لقد أجريت 106 عملية جراحية لتجميل وجهي ” ، لتعود وتضحك وتوضح انها تمزح قائلة ، ” الوش ده متضربش فيه مسمار ” .
وأكدت أمينة أنها قامت بعملية تجميل في الشفاه وكذلك عملية تقويم ﻷسنانها قائلة ، ” هيجي عليا فترة من حياتي هكون مضطرة اعمل عمليات تجميل عشان أنا فنانة ومشهورة ” .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 30 دقيقة
وانتي الصادقة إلا والله مبذرة وفسقانة والمبذرين إخوان الشياطين نعم نعم مؤكد ،هذا ألي يقهرني باالاغنياء من كثر الفلوس ألي عندهم ماغير يخربطون فيها ويلعبون فيها مع انه فيه ناس باامسس الحاجة لها من فقراء وغيره انا كاانسان متواضع ويعلم الله بحالي اني اتمنى بس متى تجي اللحظة التي اتمناها من اكثر من 20سنة وهي تعديل انفي بس هاالعملية الوحيييدة ذي وهاالاغنياء والمشاهير وجيههم مافيها شئ وينفقون أموال طائشة طائلة مالها داعي ولو واحد يقول لهم اعطوا لفقراء شئ ولا على الاقل حسوو فيهم قالوا الحمقى آه احنا ماعندنا شئ 😡😤 تباً لهم سحقاً للااثرياء المتكبرين غير المسلمين فقط ، يقولك ان ممثلات الدول الخليجية ينفقن أموال طائلة بسنة على خششهن باامور مالها داعي وغير كذا انا قد قرأت مقال لصحيفة صدى زمان ان الخليجيات ينفقن أموال لمساحيق التمجيل وغيرها تقدر باالمليارات الدولارات!؟ اين عقولهن يااولى الألباب.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5233 ] نشر منذ 15 دقيقة
وااااضح انها بكاشه وشها دحين غير عن اول … عموماً في كل الحالات وحشه يارب لك الحمد🤭