القحطاني: كل امرأة ستقود سيارتها ستكون مؤهلة

حمود العنزي(صدى):

أوضح الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، حقيقة الجدل المُثار مؤخرا حول توقيف المخالِفات من السيدات أثناء قيادة السيارة، وإنشاء غرف توقيف لهن.

وصرح ” القحطاني ” خلال تدشينه الملتقى الخاص لقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، أمس الأحد، في مقر الأمن العام بمحافظة جدة؛ قائلا : ” لماذا نبدأ بغرف التوقيف؟! ولماذا هذا التشاؤم؟! بإذن الله -تعالى- لن يكون هناك مخالفات من قائدات المركبات، وكل من ستقود سيارتها ستكون مؤهلة لقيادتها، وستكون على علم ودراية بالمخالفات، وستتجنبها “.

وأفاد مساعد وزير الداخلية : ” أتوقع أن قيادتهن ستكون أكثر سلامةً وأمنًا، ولن يكون هناك توقيف إلا في حدود نادرة جدًّا ، مؤكدا على إكمال جميع الأمور الخاصة بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، مشيرًا إلى أن الأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته ” .