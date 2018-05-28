بالفيديو.. اتحاد كرة القدم يوفر معدا ذهنيا للاعبي الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الدكتور عادل عتوفير الاتحاد طبيب نفسي للاعبي المنتخب الوطني، حيث تم التعاقد معه بحيث يعمل مع اللاعبين سواء بشكل جماعي أم بشكل فردي، وذلك كمعد ذهني.

وقال ” عزت ” أن مهمة فريق الإعداد برئاسة نواف التمياط وعضوية آخرين تتمثل في توفير الأجواء التي يحتاجها اللاعبون وكذلك الأجهزة الإدارية والفنية، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين شاركوا في كأس العالم سابقاً، ولديهم الخبرة الكافية بما تحتاجه مباريات المونديال.

وأوضح رئيس الاتحاد أن برنامج إعداد الأخضر يسير بشكل جيد، وأن المباريات الودية تلعب دورا كبيرا في إعداد اللاعبين للمونديال، وأن المهم في هذه المباريات ليس النتيجة، إنما تقديم مستوى طيب وتنفيذ خطط المدرب.

وعلى جانب آخر، أكد عادل عزت أن معنويات اللاعبين مرتفعة، وأن برنامج الإعداد يسير بصورة طيبة، وهناك انسجام تام بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، لافتًا إلى أن ذلك يدعو للتفاؤل والثقة.