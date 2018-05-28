نجاح رجال الأمن بضبط كميات من المواد المخدرة في جازان

تركي السالم(صدى):

نجحت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط كمية من المواد المخدرة والمحظورة في ثلاث عمليات منفصلة، حيث ألقت القبض في العملية الأولى على شاب ثلاثيني في نقطة مفاجئة بتقاطع بخشة، حيث عُثر بحوزته على ٤٧ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وبينما تمكن رجال الأمن في العملية الثانية من ضبط شاب عشريني يستقل مركبة من نوع ” كامري ” بنقطة الفرز الأمني على طريق صبيا- جازان عثر بحوزته على ١٠ حبات كبتاجون، وشهدت الثالثة ضبط مواطن ثلاثيني يستقل مركبة من نوع ” كامري “، وعثر بها على ٣٤ حزمة من القات المحظور مخبأة بشكل محكم بصدام المركبة الأمامي وأسفل المراتب.

ومن جانبه، أثنى اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، على جهود الفرق المشاركة في العمليات، مطالباً بمضاعفة الجهود.

جدير بالذكر أن رجال الأمن اتخذوا الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.