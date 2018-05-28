بالفيديو.. كلوب يغني مع جماهير الريدز عقب خسارة نهائي دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وهو يرقص ويغني فرحًا برفقة عدد من جماهير النادي الإنجليزي في صباح اليوم الذي يلي الهزيمة أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الفيديو المدرب الألماني، وهو يقف وسط مجموعة من مشجعي الريدز الذين أخذوا في الهتاف مشجعين أنفسهم على الحفاظ على هدوئهم، وكلوب يردد معهم.

وظهر عدد من جماهير ليفربول وهم يغنون أغنية يقسمون فيها بأنهم سيبقون محافظين على الهدوء؛ حتى يتمكنوا من إعادة كأس دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول مرة أخرى.