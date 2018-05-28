” فاتورة الكهرباء ” تثير غضب المواطنين.. وحماية المستهلك تتدخل

حمود العنزي(صدى):

تفاعلت جمعية حماية المستهلك مع شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء التي اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عبر وسم ” #فاتوره_الكهرباء ” .

وأعلنت الجمعية، اليوم الاثنين، فتح الباب أمام المعترضين على فاتورة الكهرباء للتواصل معها، وتقديم شكواهم لدى شركة الكهرباء عبر إحدى وسائلها المحددة.

وقالت على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” هل لديك اعتراض على فاتورة الكهرباء؟ إذن تقدم بالشكوى لدى شركة الكهرباء عبر إحدى الوسائل التالية: تطبيق الكهرباء (ALKHARABA) – الاتصال على مركز خدمة المشترك على الرقم 920001100 – الموقع الإلكتروني للشركة ” .

وكان تصدر وسم ” #فاتوره_الكهرباء ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم، بعد تدشينه من قبل المواطنين؛ لإبداء اعتراضهم على ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

واستعرض المواطنين الفواتير الخاصة بهم والأرقام الخيالية التي تحصلها شركة الكهرباء من كل فاتورة، حيث أكد أحد المواطنين أن فاتورته كانت بمبلغ 597 ريال، وعندما راجع الشركة اتضح أن الفاتورة الصحيحة 304 ريال فقط.

كما أوضح آخر أن فاتورته في الصيف تبلغ 900 ريال وفي الشتاء 140 ريال، وعندما دخل للموقع الرسمي لشركة الكهرباء اكتشف ان قيمة استهلاك المكيفات 126 ريال فقط، متسائلًا ما سبب هذا الرقم الخيالي؟.