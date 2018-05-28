نيمار يعترف بأنه غير جاهز للمونديال

ماجد محمد(صدى):

تتوقف آمال وطموحات جماهير منتخب البرازيل في الفوز بلقبها العالمي السادس بجاهزية نيمار عقب تعافيه من جراحة لعلاج كسر في مشط القدم تعرض له خلال مباراة في الدوري الفرنسي خلال شهر فبرايرالماضي.

وكشف النجم البرازيلي نيمار، عن تصريح محزن لجماهير السامبا؛ حيث اعترف بأنه لا يزال غير جاهز بنسبة 100% رغم انطلاق كأس العالم في روسيا بعد أسبوعين.

وقال ” نيمار ” موضحًا: ” أنا في الواقع في حالة جيدة، قدمي على ما يرام. أتأقلم حاليًا مع قليل من الأشياء لكني ما زلت أشعر ببعض الإزعاج لكنه ليس بدرجة كبيرة. لست جاهزًا بنسبة 100% لكن الجاهزية ستكتمل مع الوقت. ”

وأضاف: ” من الطبيعي أن يكون لديّ هذا الخوف من القيام بحركات معينة وبشكل كامل. لا يزال هناك الكثير من الوقت لحين افتتاح المونديال. مستعد للعب ولا يوجد شيء يمكن أن يوقفني، وما أشعر به حاليًا هو الخوف من عودتي للملاعب. ”