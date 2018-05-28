بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة تحول الربع الخالي لبحيرات وسط الصحراء

علي القحطاني(صدى):

شهد الربع الخالي أمطار غزيرة لم يشهدها منذ سنوات؛ وذلك بسبب العاصفة المدارية التي ضربت بعض مدن عمان خلال اليوميين الماضيين.

حيث أظهرت بعض مقاطع الفيديو والصور، هطول كميات كبيرة من الأمطار؛ للتشكل بحيرات وسط الصحراء.

من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد حذرت من تأثير العاصفة المدارية بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” نجران، الخرخير، الربع الخالي ” .