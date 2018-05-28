منشق حوثي يسخر من قياداته بعمل ” ريجيم ” ليستطيعوا الهرب

فهمي محمد(صدى):

سخر القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي، من تصريحات رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، وما قاله حول الانتصارات الوهمية للمليشيات الإيرانية، كاشفًا عن مخاوف وهلع في صفوف ميليشيا الحوثي، ومطالبات من قيادات ميليشياتهم بتوضيح أسباب الانكسار والهزائم في الساحل الغربي، واقتراب الجيش الوطني وتشكيلات المقاومة من ميناء الحديدة.

ووصف ” البخيتي ” تصريحات القيادي بمليشيا الحوثي الإيرانية بـ ” الفيلم الهندي ” ، ناصحًا إياه بـ ” عمل ريجيم ” ليتمكن من الهرب إذا لزم الأمر، مضيفًا: ” عندما تسارعون في الهروب، والانسحابات التكتيكية، سيرتاح الشعب منكم، المواطن أصبح واعيًا أن استمرار سلطتكم خطر عليه وبؤس وشقاء وحروب ودماء مستمرة، خلاص يا محمد، ساعة الصفر دقت؛ اعمل ريجيم لتتمكن من الهرب عند اللزوم، أو جهز بطانيتك لتعود للسجن. ”

وتابع ” البخيتي ” قائلًا: ” لا نجد أحدًا من أولادكم في الجبهات؟ أنت تحشد عيال الناس يا حوثي وتذهب بهم للمحارق دون غطاء، لا يهمكم عدد الضحايا؛ المهم استمرار سلطتكم ولو بشلال مستمر من دماء البسطاء من الناس، أفكاركم المتخلفة أضاعت الدولة، وقتلت الشعب. ”