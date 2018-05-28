الرئيس الفلسطيني يبدد شائعات وفاته ويخرج من المستشفى

القدس المحتلة(صدى):

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بصحة جيدة؛ وذلك بعد قضائه 8 أيام بها.

ومن جانبه كان قد نفى الناطق باسم حركة فتح في وقت سابق من اليوم أنباء وفاة الرئيس الفلسطيني، مؤكدًا انها إشاعات مبرمجة من جهات مشبوهة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دخل المستشفى الاستشاري برام الله، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، وذلك بعد إجراء عملية جراحية في الأذن الوسطى قبل نحو أسبوعين، وسط أنباء انتشرت اليوم حول وفاته.