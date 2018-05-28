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بالفيديو.. احتشاد المعتمرين والزوار بصحن المطاف ليلة التاسع من رمضان

بالفيديو.. احتشاد المعتمرين والزوار بصحن المطاف ليلة التاسع من رمضان
نايف السالم(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو الأجواء في صحن المطاف ليلة التاسع من رمضان الجاري، حيث أظهر الفيديو احتشاد المعتمرين والزوار بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويرصد المقطع الإزدحام الكبير للمعتمرين والزوار خلال طوافهم حول الكعبة، فجر يوم الجمعة الماضي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله اكبر اللهم تقبل منا صالح الاعمال

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 30 دقيقة

اللهم أكتب لنا زياره مكه ياااارب⁦❤️⁩

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يسترها عليهم ويحميهم ويتقبل منهم

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