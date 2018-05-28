بالفيديو.. احتشاد المعتمرين والزوار بصحن المطاف ليلة التاسع من رمضان
أبرزت إحدى مقاطع الفيديو الأجواء في صحن المطاف ليلة التاسع من رمضان الجاري، حيث أظهر الفيديو احتشاد المعتمرين والزوار بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
ويرصد المقطع الإزدحام الكبير للمعتمرين والزوار خلال طوافهم حول الكعبة، فجر يوم الجمعة الماضي.
طلال[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله اكبر اللهم تقبل منا صالح الاعمال
خديجه[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 30 دقيقة
اللهم أكتب لنا زياره مكه ياااارب❤️
همس[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يسترها عليهم ويحميهم ويتقبل منهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28995 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم تقبل منا صالح الأعمال