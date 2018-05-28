بعد تألقه في دوري الأبطال.. قيمة غاريث بيل السوقية ترتفع

طلال الغامدي(صدى):

قاد الويلزي غاريث بيل، ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي التشامبيونزليج بالعاصمة الأوكرانية كييف، أول أمس السبت، حيث سجل هدفين أحدهما من ضربة مقصية رائعة؛ مما أدى إلى زيادة قيمته السوقية.

وكشفت الصحف، أن البرتغالي جوزيه مورينيو يريد النجم الويلزي في فريقه وأن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لعرض مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني على ريال مدريد وراتب أسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني.

وعلى جانب آخر، أكد غاريث بيل أنه سيجلس مع وكيل أعماله لمناقشه المستقبل مبديًا رغبته في اللعب أكثر مع الفريق الملكي، لكن أحداث النهائي قد تقربه أكثر للرحيل في الصيف المقبل.

وأشار ” بيل ” إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لم يتحدث معه؛ ويأتي ذلك رغم تألقه؛ حيث لم يقل المدرب الفرنسي للاعب الويلزي أي شيء ولو إشادة بهدفيه عقب النهائي.