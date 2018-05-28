توقف فورا عن إعطاء أطفالك عصير البرتقال أثناء الإفطار

واشنطن(صدى):

حذرت إحدى الدراسات الطبية الحديثة، التي أجراها باحثون من الجامعة الطبية في فيينا، من تناول الأطفال لعصير البرتقال، مطالبة الآباء والأمهات بالتوقف الفوري عن إعطاء أطفالهم عصير البرتقال أثناء وجبة الإفطار، مؤكدة أنه يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

حيث توصلت نتائج الدراسة، إلى أن عصير البرتقال يزيد بشكل كبير من فرص زيادة الوزن لدى الأطفال، مما ينتج عنه معاناتهم من السمنة لاحقًا، مبينة أن عصائر الفواكه التي يتم تسويقها على أنها خيار صحي، غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية.

وطبقت الدراسة على 650 طفلًا، واتضح أن الذين شربوا كوبًا من العصير كانوا أكثر عرضة بنسبة تزيد مرة ونصف للوزن الزائد، عن أولئك الذين لم يتناولوه.