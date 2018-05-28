بالفيديو.. برغم جلوسها على كرسي متحرك .. ” مسنة ” تطعم الصائمين بالحرم المكي

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام مسنة بإطعام وإفطار الصائمين بالحرم المكي، وذلك على الرغم من مرضها.

حيث ظهرت السيدة خلال الفيديو، وهي تجلس على كرسي متحرك، ولكن لم يمنعها ذلك من فعل الخير، وتقديم الطعام وتوزيع التمر على زوار المسجد الحرام.