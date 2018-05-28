  • الإثنين 28

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. برغم جلوسها على كرسي متحرك .. ” مسنة ” تطعم الصائمين بالحرم المكي

بالفيديو.. برغم جلوسها على كرسي متحرك .. ” مسنة ” تطعم الصائمين بالحرم المكي

بالفيديو.. برغم جلوسها على كرسي متحرك .. ” مسنة ” تطعم الصائمين بالحرم المكي
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام مسنة بإطعام وإفطار الصائمين بالحرم المكي، وذلك على الرغم من مرضها.

حيث ظهرت السيدة خلال الفيديو، وهي تجلس على كرسي متحرك، ولكن لم يمنعها ذلك من فعل الخير، وتقديم الطعام وتوزيع التمر على زوار المسجد الحرام.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3729 ] نشر منذ 53 دقيقة

فعل الخير لايقتصر على الاصحاء وأين الغرابه
لاتدري أي حسنه تدخلك الجنه باذن الله

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 29 دقيقة

اللهم طيب وجهها وجازيها خير علي مافعلته

[ عدد التعليقات: 2170 ] نشر منذ 20 دقيقة

اجر الله يجزيهم الخير في الدارين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *