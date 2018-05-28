بالفيديو.. برغم جلوسها على كرسي متحرك .. ” مسنة ” تطعم الصائمين بالحرم المكي
وثق مقطع فيديو، قيام مسنة بإطعام وإفطار الصائمين بالحرم المكي، وذلك على الرغم من مرضها.
حيث ظهرت السيدة خلال الفيديو، وهي تجلس على كرسي متحرك، ولكن لم يمنعها ذلك من فعل الخير، وتقديم الطعام وتوزيع التمر على زوار المسجد الحرام.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3729 ] نشر منذ 53 دقيقة
فعل الخير لايقتصر على الاصحاء وأين الغرابه
لاتدري أي حسنه تدخلك الجنه باذن الله
خديجه[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم طيب وجهها وجازيها خير علي مافعلته
qlq[ عدد التعليقات: 2170 ] نشر منذ 20 دقيقة
اجر الله يجزيهم الخير في الدارين