المرور تحسم الجدل حول أسعار إصدار رخص القيادة النسائية

عادل الحربي(صدى):

علقت الإدارة العامة للمرور على الانتقادات الواسعة حول ارتفاع المقابل المادي لبعض مدارس تعليم قيادة السيارات للنساء، بالتزامن مع اقتراب تطبيق القرار في المملكة.

وأوضحت الإدارة أن التكاليف التي حددتها الإدارة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، لافته إلى أنه سيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس القيادة المخصصة للرجال أيضًا.

كما أشارت إلى أنه تم تحديد الأسعار بحسب دراسة اقتصادية في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها بغيرها.