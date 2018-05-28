رفع أسعار تذاكر قطار الحرمين والنقل الجوي لحجاج الداخل

حمود العنزي(صدى):

وجهت وزارة الحج والعمرة، أمس الأحد، مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، برفع أسعار تذاكر قطار الحرمين والنقل الجوي لحجاج الداخل.

وعن أسعار التذاكر، قامت الوزارة برفع أسعار تذاكر قطار المشاعر للرحلة الكاملة من 250 لـ 400 ريال، بالإضافة لرفع الحد الأعلى لتذاكر الطيران من 2200 لـ 2465.

وفيما يتعلق بأسباب رفع أسعار التذاكر، أبان محمد القرشي، المتحدث باسم المجلس التنسيقيلمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، أن رفع الأسعار جاء من قبل الشؤون البلدية والقروية؛ بعد أن تم فسخ العقد مع الشركة الإسبانية المشغلة.

حيث أشار ” القرشي ” إلى أنه تم توقيع عقد جديد مع شركة مشغلة صينية بقيمة 1.2مليار ريال .