” العمل ” تنذر 8 منشآت بالجوف لتطبيق تخفيض ساعات العمل في رمضان

على العنزى(صدى):

أكد عبد المجيد العنزي، مدير قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، أن فرق التفتيش بالوزارة أنذرت 8 منشآت للتأكد من تطبيق تخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لاتزيد عن 6 ساعات في اليوم، و36 ساعة خلال الأسبوع، مستهدفة في ذلك 45 منشأة ومستودعات كبرى.

جاء ذلك بعد أن شنّ ” عمل الجوف ” ، حملة تفتيشية لمتابعة قرار التوطين، شملت قطاع بيع الذهب والمجوهرات، ومحلات تأخير السيارات، ومكاتب العقار والخدمات والمراكز التجارية المغلقة، ومتابعة الاشتراطات الخاصة بها بالمنطقة.

وبيّن العنزي، أن جولات الوزارة تستمر صباحًا ومساءًأ في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات نظام العمل لهذا القطاع، بغرض التحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، محذراً جميع أصحاب المحلات بالالتزام بتنفيذ قرارات توطين الوظائف وتطبيق ساعات العمل.