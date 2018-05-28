” طه ” يحذر المسافرين لتركيا: المرحلة القادمة سرقة وخطف السياح

أنقرة(صدى):

حذر الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الاثنين، كافة المسافرين إلى تركيا من النهب والسرقة وسوء الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن المرحلة القادمة في اسطنبول هي سرقة السياح وخطف أبناء الأثرياء واستهداف المال العربي والغربي.

ووجه رسالة إلى كافة المسافرين، قائلًا ” إلى من سيذهب إلى تركيا؛ ستواجه ارتفاع في الأسعار بشكل مجنون..اليوم رسميًا ارتفعت أسعار الهاتف المحمول بنسبة 20% والقطن والملابس بنسبة 36%..سرقة السياح وخطف أبناء الأثرياء واستهداف المال العربي والغربي هي المرحلة القادمة في اسطنبول “.

يُذكر أن تركيا تعاني من تدهور في الأوضاع الاقتصادية وتدني حاد في مستوى الليرة التركية خلال الفترة الحالية.