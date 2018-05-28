بالفيديو.. طفلان يعيدان تمثيل الزفاف الملكي بكل تفاصيله

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفلان يٌعيدان تمثيل الزفاف الملكي بكامل تفاصيله .

حيث ارتدى طفل ملابس الأمير هاري بينما رسم لحية مستعارة على وجهه تشبه لحية الأمير، أما الطفلة البالغة من العمر ستة أعوام، فارتدت فستان الأميرة بكامل تفاصيله من التاج، والطرحة الطويلة، والفستان البسيط، وتم إلتقاط صورًا رائعة للطفلين .

قلد الطفلان مراسم الزفاف كاملة حتى حائط الورود والكاهن والصورة الملكية .

وارتدى أطفال آخرون ملابس تقلد والدة العروس وغيرها من ضيوف الحفل .