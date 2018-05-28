فتح باب القبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

عبدالله الدوسري(صدى):

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، عن فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس خريجي العامين 1437 / 1438 هـ و 1438/ 1439 هـ ، للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

كما اشترطت أن لا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على 30 سنة.

وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وحائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها بتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

إضافة إلى أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة التخصصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية، وأن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية، وألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد، إضافة إلى أي شروط أخرى تضعها الكلية.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم الخميس 16 / 9 / 1439 هـ الساعة 11 صباحاً، وسيقفل التسجيل يوم الأربعاء الموافق 22 /9 /1439 هـ الساعة 10 صباحاً، علماً بأنه لن يقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية – على الرابط هنا.