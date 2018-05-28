بيتزي يكشف عن أهمية ودية إيطاليا

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب المنتخب الوطني، خوان أنطونيو بيتزي عن أهمية ودية اليوم الأثنين، التي سيخوضها الأخضر أمام إيطاليا.

وأوضح بيتزي أن أهمية المباراة تتمثل في كونها أمام منتخب كبير سيمنحهم فوائد فنية ذات قيمة عالية، مشيرا إلى أن هدفه هو تطبيق طريقة اللعب التي تعلمها اللاعبون في الفترة الماضية وهي الطريقة نفسها التي تتناسب مع المنتخب.

وأكد أن الأداء والمستوى للاعبين هو ما ركز عليه في الفترة الماضية، موضحًا أنهم استوعبوا طريقة اللعب وحققوا نتائج فنية مرضية.

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