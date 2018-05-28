الجوازات تجيب على سؤال بخصوص تمديد التأشيرة العائلية إلكترونيا

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أمس الأحد، أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً تتم قبل انتهاء الزيارة بـ 7 أيام، وحتى اليوم الثالث من الانتهاء.

جاء ذلك ردًا على استفسار لسوري الجنسية قال فيه: ” انتهت تأشيرة الزيارة في تاريخ 30 أبريل 2018، ولم أستطع التجديد عن طريق أبشر، مع العلم أني أجدد التأشيرة منذ سنتين لأن زوجتي سورية الجنسية يحق لها التجديد، كيف أستطيع التجديد لها الآن؟ ” .

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