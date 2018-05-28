ابن المواطن الذي لحق بوالدته بعد ساعات من دفنها يروي تفاصيل جديدة

حمود العنزي(صدى):

في واقعة تجسد شدة ارتباط الأبن والأم، وقبل ذلك إرادة الله التي تفوق كل شيء، توفي مواطن ستيني بعد 4 ساعات من دفن والدته بمقابر النسيم.

وأعرب ابن المتوفي عن ذهوله من خبر وفاة جدته والتي لحقها والده قائلا : ” هل نحن في حلم؟ أربع ساعات فصلت بين دفن جدتي وأبي، كان باراً بها فرفض القدر أن يفرقهما ” .

وقال ابن المتوفي : ” سقط والدي مغشياً عليه بعد أن دفن جدتي في مقبرة النسيم، رفضت روحه مغادرة المقبرة، ليدفن بجوار أمه بعد صلاة التراويح وسط ذهول منا في هذا اليوم المؤلم ” .