ابن المواطن الذي لحق بوالدته بعد ساعات من دفنها يروي تفاصيل جديدة
في واقعة تجسد شدة ارتباط الأبن والأم، وقبل ذلك إرادة الله التي تفوق كل شيء، توفي مواطن ستيني بعد 4 ساعات من دفن والدته بمقابر النسيم.
وأعرب ابن المتوفي عن ذهوله من خبر وفاة جدته والتي لحقها والده قائلا : ” هل نحن في حلم؟ أربع ساعات فصلت بين دفن جدتي وأبي، كان باراً بها فرفض القدر أن يفرقهما ” .
وقال ابن المتوفي : ” سقط والدي مغشياً عليه بعد أن دفن جدتي في مقبرة النسيم، رفضت روحه مغادرة المقبرة، ليدفن بجوار أمه بعد صلاة التراويح وسط ذهول منا في هذا اليوم المؤلم ” .
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يرحم امواتنا و اموات المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات . الله اغفرلهم و تجاوز عنهم و انس وحدتهم ..