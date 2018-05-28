تعليم مكة توضح حقيقة استمرار صرف راتب موظفة مستقيلة منذ 14 عامًا

نايف السالم(صدى):

تعليقًا على ما تم تداوله حول استمرار صرف راتب موظفة مستقيلة منذ 14 عامًا، أصدرت إدارة تعليم مكة بيانًا بشأن الموضوع .

وأوضحت الإدارة في بيانها أنه تم طي قيدالموظفة بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٢٢ هـ لاستقالتها، وتم تباعًا لذلك اتخاذ الإجراءات الرسمية، وإبلاغ مكتب التأمينات الاجتماعية بمكة المكرمة.

وشددت على أنه منذ قرار طي قيد الموظفة لم يصرف لها أي راتب من الإدارة، وذلك وفقًا لسجلات برنامج شؤون الموظفين بالإدارة.