عمليات إعدام جماعية لأنصار الحوثي الهاربين من معارك الحديدة

فهمي محمد(صدى):

تزامنًا مع سيطرة الجيش اليمني على الحديدة ،واعتراف الحوثي بالهزيمة، نفذت المليشيات الإرهابية، عمليات إعدام جماعية بحق أنصارها الهاربين من معارك الجاح والكويزي بالحديدة.

يأتي ذلك بعد أن فروا من المواجهات لليلة أمس الأحد، وملامح الخوف والهلع تبدو على وجوههم.

وكانت عناصر متحوثة فرت من معركة الجاح كشفت بأن زملاء لهم عادوا الى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية وتعرضوا للتصفية الجسدية بتهمة الفرار من المعركة.

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