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عبد المجيد الرهيدي يرد على تشبيهه بـ ” الدبدوب “

عبد المجيد الرهيدي يرد على تشبيهه بـ ” الدبدوب “
علي القحطاني(صدى):

رد عبدالمجيد الرهيدي مقدم برنامج ” جوائز السعودية ” الرمضاني ، على تشبيهه بـ ” الدبدوب ” ، مؤكدًا أنها صفة لا تزعجه أبدًا.

وقال الرهيدي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” تفاعلكم ” إنه لا يخجل من ” خلقة ربه ” له، مؤكداً أنه إنسان متصالح مع نفسه، وأنه من المستحيل أن يزعل لمن يطلق عليه مثل هذه التسميات على الهواء مباشرة، مضيفًا: ” أنا هنا لخدمتهم، لا لأزعل منهم “.

و يقدم الرهيدي حالياً عملاً كوميدياً بعنوان ” عوض أباً عن جد ” في رمضان، تدور أحداثه حول شخصية “عوض” التي تسرد شخصيتها على مدى عصور عدة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 40 دقيقة

كويس

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