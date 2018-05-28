عبد المجيد الرهيدي يرد على تشبيهه بـ ” الدبدوب “
رد عبدالمجيد الرهيدي مقدم برنامج ” جوائز السعودية ” الرمضاني ، على تشبيهه بـ ” الدبدوب ” ، مؤكدًا أنها صفة لا تزعجه أبدًا.
وقال الرهيدي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” تفاعلكم ” إنه لا يخجل من ” خلقة ربه ” له، مؤكداً أنه إنسان متصالح مع نفسه، وأنه من المستحيل أن يزعل لمن يطلق عليه مثل هذه التسميات على الهواء مباشرة، مضيفًا: ” أنا هنا لخدمتهم، لا لأزعل منهم “.
و يقدم الرهيدي حالياً عملاً كوميدياً بعنوان ” عوض أباً عن جد ” في رمضان، تدور أحداثه حول شخصية “عوض” التي تسرد شخصيتها على مدى عصور عدة.
qlq[ عدد التعليقات: 2164 ] نشر منذ 40 دقيقة
كويس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28980 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب