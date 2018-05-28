الأفلاج : شرطة البديع تفك غموض اختفاء وافد آسيوي .. الجناة قتلوه وسكبوا عليه الأسيد ثم دفنوه

عادل الحربي(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بمخفر شرطة البديع جنوب الأفلاج، في فك غموض اختفاء قائد شاحنة وقود، بالقبض على المتهمين بقتله، والعثور على جثة المفقود بعد إخفائها .

وفي التفاصيل، أشارت المعلومات الأولية إلى أن الجهات الأمنية بمخفر شرطة البديع 30 كلم جنوب الأفلاج، تلقت بلاغاً مفاده اختفاء قائد شاحنة وقود يعمل على تزويد المزارع بالديزل، وبحوزته مبلغ مالي.

وبعد فتح ملف البلاغ وجمع خيوط القضية، تم القبض على وافدين من جنسية عربية، متهمين في الحادثة وبالتحقيق معهم نجحت الجهات الأمنية، من فك غموض الحادثة والعثور على جثة المفقود الآسيوي، وقد قتل وتم دفنه في عقم ترابي بأحد المزارع جنوب البديع، بعد سكب مادة من الأسيد عليه لمحاولة إخفاء أثار الجريمة، ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد .