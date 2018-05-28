بالفيديو.. ” ديانا ” زواجي بسن صغير حرمني من معايشة الحب الحقيقي

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة ” ديانا حداد ” ، خلال استضافتها فى برنامج ” مجموعة إنسان ” ، اليوم الأحد، إنها لا تعتقد إنها عاشت الحب بشكله الحقيقى، والسبب وراء ذلك أنها تزوجت وهي في سن صغير جدًا كان عمرها فى هذا الوقت 17 عام.

وأضافت ” ديانا ” ، أنها تعتقد أن الحب الذي عاشته وتزوجت علي أساسه هو حب مراهقة وليس حب ناضج وواعي.

ونصحت ” ديانا ” ، إبنتها ” صوفى” ألا تتزوج بعمر صغير وذلك لأن العلاقة الزوجية تحتاج إلى وعي وإدراك كافي لأنها ليست شيء سهل، وإنها لو عاد بها الزمن للوراء لما تزوجت فى عمر صغير.