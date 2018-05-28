بالفيديو.. ” ديانا ” زواجي بسن صغير حرمني من معايشة الحب الحقيقي
قالت الفنانة ” ديانا حداد ” ، خلال استضافتها فى برنامج ” مجموعة إنسان ” ، اليوم الأحد، إنها لا تعتقد إنها عاشت الحب بشكله الحقيقى، والسبب وراء ذلك أنها تزوجت وهي في سن صغير جدًا كان عمرها فى هذا الوقت 17 عام.
وأضافت ” ديانا ” ، أنها تعتقد أن الحب الذي عاشته وتزوجت علي أساسه هو حب مراهقة وليس حب ناضج وواعي.
ونصحت ” ديانا ” ، إبنتها ” صوفى” ألا تتزوج بعمر صغير وذلك لأن العلاقة الزوجية تحتاج إلى وعي وإدراك كافي لأنها ليست شيء سهل، وإنها لو عاد بها الزمن للوراء لما تزوجت فى عمر صغير.
ماوكلي[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذا به لو عاد بك الزمن إلى نفس الظروف والحاله اللي كنت عليها راح تتزوجي صغيره واللي حبك هو اللي اخذك من صغرك يوم كنت ولاشي وصنع منك نجمه مشهوره الحب اللي تتكلمي عنه الآن لو وجدك صغرك ما راح ينظر في وجهك ولا يتنازل لك حتى
حوده[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 59 دقيقة
لاجديد نكران الجميل من النساء ليس بمستغرب سبقتها بها امراة هارون الرشيد وذا وذا وذا