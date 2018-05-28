بالفيديو .. ” ديانا ” : ولدت لأب مسيحي وأم مسلمة وإعتنقت الإسلام بعد وفاة والدتي

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة ” ديانا حداد “، اليوم الأحد، إنها نشأت في بيت لا يعرف التفرقة الطائفية، فوالدها كان مسيحي وأمها مسلمة، وذلك كان نتيجة لأن المجتمع اللبناني منفتح في الأساس.

وأضافت ” ديانا “، خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامي ” علي العلياني ” فى برنامج ” مجموعة إنسان ” ، أن هذا الانفتاح نمي لدي فكرة تقبل الأخرين أيً كانت دياناتهم أو عقائدهم، وذلك لأني أصبحت أري أن الدين هي علاقة بين العبد وربه، وأنه معاملة قبل أي شىء.

وأوضحت ” ديانا “، إنها إعتنقت الدين الإسلامي عقب وفاة والدتها، وبدأت فى تعلم كيف تؤدي الصلاة، وبدأت في صيام شهر رمضان وإن هناك بعض الأشخاص لهم الفضل بأنهم ساعدوها في هذا الأمر.

وأكدت ” ديانا “، أنها متزوجة من رجل مسلم، ومقتنعة تمام الإقتناع أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح.