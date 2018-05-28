بالفيديو .. ” ديانا حداد ” : عشت طفولة قاسية وتأثرت بالمجتمع الإسلامي

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة ” ديانا حداد “، اليوم الأحد، إنها عاشت فترة طفولة ” قاسية ” خاصة وأنها تزامنت مع فترة من الحروب المتواصلة الأولي ثمثلت في ” أحداث لبنان “، والتي إنتقلت علي إثرها للكويت ولكنها قامت بها حرب أيضًا 1990 فعدت مرة أخري إلى لبنان.

وأضافت ” ديانا “، خلال استضافتها في الحلقة 11 من برنامج ” مجموعة إنسان “، مع الإعلامي ” علي العلياني “، أنها ولدت فى أسرة خالية من العقد الطائفية، قائلة ” تأثرت بالمجتمع المحيط من حولي سواء على مستوي الجيران المسلمين أو زملائي في المدرسة “.

وأكدت” ديانا “، أنها أحبت التعرف على المجتمع الإسلامي وتقاليده وكانت تحفظ القرأن الكريم منذ طفولتها.