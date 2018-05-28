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بالفيديو.. جاسم الحربي: لم يمر الأخضر بفترة إعداد أفضل من الوقت الحالي

بالفيديو.. جاسم الحربي: لم يمر الأخضر بفترة إعداد أفضل من الوقت الحالي
نواف السالم(صدى):

أشاد المحلل الرياضي جاسم الحربي، اليوم الأثنين، بالفترة الإعدادية التي مر بها الأخضر؛ استعدادًا للمونديال.

وقال ” الحربي ” ، في برنامج ” الخيمة ” ، إنه لا يذكر أن مر الأخضر منذ الثمانينيات بفترة إعدادية مثل التي يمر بها الأن.

وأوضح أن الطريقة التي تم من خلال إعداد الأخضر للمونديال تتميز بالاحترافية، مشيًدا بالاستعانة بـ الأخصائي النفسي والغذائي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للاخضر ان شاء الله

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