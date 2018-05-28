بالفيديو.. جاسم الحربي: لم يمر الأخضر بفترة إعداد أفضل من الوقت الحالي
أشاد المحلل الرياضي جاسم الحربي، اليوم الأثنين، بالفترة الإعدادية التي مر بها الأخضر؛ استعدادًا للمونديال.
وقال ” الحربي ” ، في برنامج ” الخيمة ” ، إنه لا يذكر أن مر الأخضر منذ الثمانينيات بفترة إعدادية مثل التي يمر بها الأن.
وأوضح أن الطريقة التي تم من خلال إعداد الأخضر للمونديال تتميز بالاحترافية، مشيًدا بالاستعانة بـ الأخصائي النفسي والغذائي.
جاسم الحربي – 2018 أفضل إعداد للمنتخب منذ الثمانينات وتوفر الأخصائي النفسي والغذائي #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/apHV7lGauc
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 27, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للاخضر ان شاء الله