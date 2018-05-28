بالفيديو.. بجعة تحاول إنقاذ زميلتها من الغرق في مستنقع مليء بالقمامة

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع لبجعة تكافح لإنقاذ زميلتها من الغرق في الوحل ، بالقرب من نهر في منطقة لينكولنشاير .

وظهرت بجعة و7 من صغارها عالقون في المستنقع، بينما يمكن رؤية بجعة أخرى تمسك برقبة بجعة غارقة وتحاول إنقاذها.

وأكد ناشر الفيديو ، أن الأهالي بالمنطقة حاولوا النزول للمساعدة، لكن لم يتمكنوا من فعل أي شيء.

وأوضح أنه تم التخلص من الأدوات المنزلية في النهر ما أدى إلى خلق مستنقع موحل، وكان له أثر خطير على البجع.