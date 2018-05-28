بالفيديو .. ” القرني ” صلاة واحدة من الفرائض تعادل 30 ليلة تراويح
شدد الدكتور ” عائض القرني ” الداعية الإسلامي، اليوم الأحد، على أهمية الحفاظ على الفروض من الصلوات وعدم التهاون في أدائها، لافتًا إلى أن الفريضة الواحدة، أفضل عند الله تعالى من صلاة التراويح والقيام.
وبيّن ” القرني ” ، فى مقطع فيديو أعاد التغريد في حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أن صلاة فريضة واحدة أفضل من حضور ثلاثين ليلة في التراويح والقيام فلو صلى المسلم الظهر مثلاً مع شدة الحر أفضل عند الله من كل التراويح خلال الشهر.
“صلاة فريضة واحدة أفضل من حضور ثلاثين ليلة في التراويح والقيام”#عائض_القرني pic.twitter.com/8HFei12x5d
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) May 27, 2018
نوير[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقوينا على الصلاة والقيام في الشهر الكريم