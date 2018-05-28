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بالفيديو .. ” القرني ” صلاة واحدة من الفرائض تعادل 30 ليلة تراويح

بالفيديو .. ” القرني ” صلاة واحدة من الفرائض تعادل 30 ليلة تراويح
عادل الحربي(صدى):

شدد الدكتور ” عائض القرني ” الداعية الإسلامي، اليوم الأحد، على أهمية الحفاظ على الفروض من الصلوات وعدم التهاون في أدائها، لافتًا إلى أن الفريضة الواحدة، أفضل عند الله تعالى من صلاة التراويح والقيام.

وبيّن ” القرني ” ، فى مقطع فيديو أعاد التغريد في حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أن صلاة فريضة واحدة أفضل من حضور ثلاثين ليلة في التراويح والقيام فلو صلى المسلم الظهر مثلاً مع شدة الحر أفضل عند الله من كل التراويح خلال الشهر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقوينا على الصلاة والقيام في الشهر الكريم

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