بالفيديو .. ” القرني ” صلاة واحدة من الفرائض تعادل 30 ليلة تراويح

عادل الحربي(صدى):

شدد الدكتور ” عائض القرني ” الداعية الإسلامي، اليوم الأحد، على أهمية الحفاظ على الفروض من الصلوات وعدم التهاون في أدائها، لافتًا إلى أن الفريضة الواحدة، أفضل عند الله تعالى من صلاة التراويح والقيام.

وبيّن ” القرني ” ، فى مقطع فيديو أعاد التغريد في حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أن صلاة فريضة واحدة أفضل من حضور ثلاثين ليلة في التراويح والقيام فلو صلى المسلم الظهر مثلاً مع شدة الحر أفضل عند الله من كل التراويح خلال الشهر.