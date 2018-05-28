” مستشفى الهيئة الملكية ” : 52 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع، اليوم الأحد، علي توفير 52 ” وظيفة صحية ” لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم من الجنسين؛ وذلك للعمل في ” مستشفى الهيئة الملكية بينبع ” .

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

” مسؤول الجودة، طبيب مقيم، الطب المهني، عناية مركزة، أطفال حديثي ولادة، طوارئ، طب مجتمع، باطنة، وأخصائي أمراض الكلى، جراحة أوعية دموية، واستشاري، علم الأورام وأمراض الدم، جراحة الصدر، قلب، طوارئ، جلدية، جراحة عامة، جراحة التجميل، جراحة العظام ومناظير المفاصل، تخدير وعلاج الألم، الأمراض المعدية، الغدد الصماء، العناية المركزة، الأمراض الباطنية، أطفال، غدد صماء، وأعصاب، أشعة تداخلية، جراحة الفم والأسنان.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى أنه ضمن الوظائف المطلوبة ” مسؤول مطالبات، وسكرتير طبي ” للنساء ” ، أخصائي صحة معلوماتية، أخصائي مكتبات طبية، أخصائي بصريات، كبير اختصاصي هندسي، كبير اختصاصي مالي، كبير اختصاصي صحي، مساعد طبيب أسنان ” للنساء ” ، فني أخصائي تخدير، خصائي قياس السمع، أخصائي علاج النطق، تخطيط دماغ وعضلات، تخطيط القلب الصوتي، تخطيط قلب، إمداد التعقيم، بنك الدم، صيدلي مسجل، صيدلي إكلينيكي، و أخصائي أشعة (للنساء)، مختبرات، ممرض مكافحة العدوى، ممارس مكافحة العدوى، قابلة، فني تمريض، أخصائي تمريض.

ولفتت ” الهيئة ” ، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم الأحد ومستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2018.

وبيّنت ” الهيئة ” ، للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنـــــــــــــــا