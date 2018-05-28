رسميا.. الزوري وفيصل درويش في نادي الوحدة لموسمين

ماجد محمد(صدى):

انتقل لاعبي الهلال عبد الله الزوري، وفيصل درويش، اليوم الأحد، إلى نادي الوحدة رسميًا.

ومن المقرر أن يستمر اللاعبين في صفوف الوحدة لمدة موسمين، وفقًا لعقودهما، حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”.

كما أعلن النادي أيضًا عن انتقال كلا من لاعب الأهلي وليد باخشوين، ولاعب النصر عبد الأله العمري رسميًا لصفوف الوحدة.